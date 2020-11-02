В центре Гамалеи предсказали скорый пик коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/1a895092-1d0b-11eb-809f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Распространение коронавируса в Москве в ближайшее время может достигнуть своего пика, заявил главный научный сотрудник Института имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, он может наступить раньше даты, озвученной учёным Алексеем Боровковым. Глава Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» ранее спрогнозировал, что пик придётся на 14 декабря.

Думаю, что пик наступит раньше, мы уже недалеко. Знаете, чем определяется его наступление? Если мы будем соблюдать санитарные нормы, то он наступит раньше. Пик – это не самое плохое. Это момент, когда суточное число заболевших перестанет расти, — подчеркнул он.

Он отметил, что в настоящий момент неизвестно, будут ли столичные власти ужесточать ограничения.

Да, скорее всего, какие-то ограничения будут, потому что без них будет разрастание эпидемии, — сказал он в эфире радиостанции НСН.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал региональные власти не замалчивать проблемы, возникающие в борьбе с распространением коронавируса. Председатель правительства пообещал, что федеральный центр окажет помощь регионам, если возникнет такая необходимость.

В России за последние сутки выявлено 18,2 тысячи случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране заразились более 1,6 млн человек. Лидирует по уровню заболеваемости Москва. На втором и третьем местах Подмосковье и Санкт-Петербург соответственно. По уровню заболеваемости в мире РФ находится на четвёртом месте.