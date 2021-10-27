В Бурятии землекопы соревновались в умении копать могилы на скорость

Впервые за всю историю в столице Бурятии Улан-Удэ прошло соревнование по скоростному копанию могил. Специализированная служба комитета городского хозяйства (КГХ) мэрии города провела этот конкурс, чтобы поднять престиж профессии землекопа, передаёт «МК в Бурятии».

Механизированная техника неспособна заменить ручной труд в полной мере. В конкурсе участвовали 10 штатных землекопов спецслужбы. Каждый из них был снабжен штыковой и совковой лопатами, ломом и рулеткой, — рассказали в пресс-службе КГХ.

Участники должны были вырыть «стандартную» могилу глубиной 1,5 метра. При этом длина могилы должна составлять 2,2 метра, ширина — 90 см в верхней части и 70 — в нижней. Внутренние стены могилы должны быть ровными и гладкими, а территория вокруг очищена в радиусе 50 см при допустимой погрешности в 3 см.

Победитель конкурса управился за 50 минут, спустя 6 минут и 9 секунд судьи обозначили второго призёра, третий закончил с отставанием всего в 9 секунд. За свои успехи они получили денежные призы и благодарственные письма.

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