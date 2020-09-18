В Бурятии школы переходят на дистанционку по сменам

https://static.news.ru/photo/f8b31556-f9a2-11ea-917b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные бурятские школы с 21 сентября начнут образовательный процесс дистанционно и по сменам. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

В своём видеообращении он объяснил, что в регионе растёт число заболевших коронавирусом школьников.

К этому моменту их уже 142. Несмотря на то что на фоне общего числа учащихся, которых всего 147 тысяч, процент небольшой, но всё-таки тревожный. При этом семь школ в Бурятии полностью закрыты на карантин из-за коронавируса, — отметил Цыденов.

При этом новый формат работы школ обсуждался ещё на совещании республиканского оперативного штаба несколько дней назад. Как пояснил глава Бурятии, действовать решили так: сначала на дистанционку переходят 30 процентов классов, потом они выходят на очную форму, а их сменяют другие 30 процентов. И так далее — по кругу, передаёт «МК в Бурятии».

Как писал NEWS.ru, школьников и педагогов в РФ не будут обязывать сдавать тест на коронавирус.