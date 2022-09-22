В Бурятии начали выдавать повестки в рамках частичной мобилизации Глава Бурятии Цыденов: в республике стали выдавать повестки в рамках частичной мобилизации

Фото: egov-buryatia.ru

Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что в республике начали выдавать повестки в рамках частичной мобилизации. По его словам, речь идет о повестках, которые выдаются, начиная с вечера 21 сентября, сообщает РИА Новости.

Повестки, связанные с частичной мобилизацией, стали выдавать только 21 сентября после 20.00 (время местное). В них указано время прибытия на сборные пункты 06.00, 08.00 или 9 часов утра 22 сентября. И это уже призывные повестки, — рассказал глава региона.

Цыденов пояснил, повестки, выдававшиеся в регионе до 21 сентября (до 18:00) не связаны с мобилизацией. Призывная комиссия Бурятии уже аннулировала их, добавил он.

Ранее стало известно, что 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов. Такого количества военнослужащих вполне достаточно, чтобы полностью «закрыть» всю линию соприкосновения на территории Украины, считают эксперты, опрошенные NEWS.ru.