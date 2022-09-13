SHOT: в Брянской области неизвестные подорвали опоры ЛЭП

Фото: shutterstock

В Брянской области неизвестные подорвали две опоры линии электропередачи, находящиеся в трех километрах от границы с Украиной, пишет SHOT. По информации Telegram-канала, машинист поезда на перегоне Новенькое —Трубчевск заметил поваленные столбы недалеко от железнодорожных путей.

Позже сотрудники полиции провели обследование места и обнаружили следы подрывов на резервных опорах ПАО «Брянскэнерго». В результате взрыва также были повреждены рельсы для грузовых поездов. Тем не менее движение локомотивов продолжилось, электричество также не было отключено.

Telegram-канал Baza добавляет, что с места происшествия изъяли взрывчатку замедленного действия ВЗД-144. Оперативники проводят проверку.

12 сентября Mash сообщил о ранении трех российских солдат после атаки украинского дрона под Брянском. Нападение на опорный пост за КПП «Зерново» произошло в шесть часов утра 10 сентября. Один из пострадавших получил осколочное ранение головы, а еще двое контужены. Минобороны РФ не подтверждало данную информацию.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз рассказал, что 3 сентября со стороны территории Украины начался обстрел села Кистер Погарского района. По его словам, в результате атаки были повреждены линии электропередачи и дорожное полотно. Местные жители не пострадали.