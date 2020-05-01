В больнице Петербурга разлилось 100 литров концентрата перекиси водорода

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В петербургской больнице Святого Георгия произошёл крупный разлив концентрированной перекиси водорода. Это учреждении сейчас перепрофилировано в инфекционный стационар.

ЧП произошло в подсобном помещении, там сломался стеллаж, на котором стояли ёмкости с 30-процентным концентратом. В итоге на полу оказалось 100 литров жидкости, площадь разлива — 15 кв. метров, сообщает управление МЧС по городу. Всего на хранении в этом помещении находится 3,5 тонны жидкости.

Концентрат пероксида водорода вызывает ожоги. В больших объемах жидкость может быть взрывоопасна. В настоящий момент спасатели устраняют последствия случившегося. Отмечается, что люди не пострадали.

Ранее NEWS.ru писал о ЧП в Узбекистане. Там в Сырдарьинской области прорвало участок дамбы. О пострадавших не сообщается, но известно, что вода затекла в один из посёлков. Из района бедствия эвакуируют людей.