В Белгородской области сообщили о погибших в результате новых обстрелов Гладков: в результате обстрелов ВСУ погибли две женщины

Фото: t.me/vvgladkov

В результате обстрелов ВСУ Белгородской области 3 июня погибли две женщины, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пожилая женщина погибла в Новой Таволжанке, другая скончалась в поселке Безлюдовка. Еще два человека в населенных пунктах получили ранения.

В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте <...> В результате обстрела Безлюдовки погибла женщина, у нее множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью, — написал он.

До этого 3 июня губернатор сообщал, что при обстреле Белгородской области за сутки погибли пять человек, еще 16 местных жителей пострадали. Наиболее массированной атаке подверглась территория Шебекинского городского округа.

Ранее Гладков сообщил, что ночь в регионе была беспокойной — над Белгородом сработала система ПВО. По его словам, наиболее тяжелые последствия обстрелов были зафиксированы в Валуйском и Шебекинском округах.

В Шебекино, по словам главы региона, за последние дни значительно снизилось количество обстрелов, однако оно все равно остается очень опасным. Гладков отметил, что в округе много вопросов, таких как кормление животных, оставленные документы и вещи, однако губернатор пообещал работать с каждой работать через информационные центры.

Он добавил, что будет продолжена работа по перераспределению людей из больших пунктов временного размещения в более комфортные: в студенческие общежития вузов и колледжей. По его словам, соответствующие поручения уже отданы и ректоры учреждений ждут шебекинцев.