В Башкирии задержан избивший одногруппницу студент-медик

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Сибае Республики Башкортостан полиция задержала 19-летнего студента медицинского колледжа, который избил одногруппницу, передает UFA1.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД. Уточняется, что молодой человек признал вину в содеянном.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он признался в содеянном. По факту произошедшего проводиться проверка. Потерпевшей выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу, по ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, — сообщили в полиции.

Инцидент произошел в медицинском колледже после обеденного перерыва. Нападению предшествовала перепалка в групповом чате — студенты начали ругаться и переходить на личности. Уже в кабинете во время практики после словесной перепалки студент начал бить одногруппницу. Молодой человек кричал на девушку, что у той нет матери, а также пожелал, чтобы ее отца, находящегося в зоне СВО, съели медведи. Девушка ответила, что ей жалко ребенка своего одногруппника, из-за чего тот пришел в ярость.