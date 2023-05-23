В Артемовске уничтожили ставшего снайпером ВСУ чемпиона-легкоатлета RusVesna заявила о ликвидации в Артемовске чемпиона-легкоатлета, ставшего снайпером ВСУ

Фото: Shutterstock

По информации Telegram-канала «Военкоры русской весны», в ходе СВО был ликвидирован Богдан Ходаковский. В прошлом он был чемпионом-легкоатлетом, в последнее время воевал в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сообщается, что Ходаковского уничтожили в районе Артемовска. По данным канала, Богдан Ходаковский, ранее являвшийся членом киевской сборной по легкой атлетике и специализировавшийся в прыжках с шестом, присоединился к ВСУ и служил в качестве снайпера. Трагическое событие, в котором он погиб, произошло 15 мая в районе «Бахмутской мясорубки».

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что после Артемовска российским военным предстоит взять Марьинку и Авдеевку. Он подчеркнул, что украинские диверсионно-разведывательные группы пытаются нащупать слабые места ВС РФ на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 815 км.

По его словам, чтобы упредить возможности противника поставить новые резервы, новую боевую технику и боеприпасы в район Артемовска, сейчас российские военные наносят удары по противнику в тактической глубине, используя в том числе ударные беспилотники, а также артиллерию и авиацию.