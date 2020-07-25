В Алуште расчленили дельфина для проведения экспертизы

Владельцы дельфинария «Акварель» в Алуште сообщили о гибели дельфина. Млекопитающее скончалось от хронического заболевания.
Для проведения экспертизы труп дельфина необходимо было сохранить, однако в учреждении не нашлось морозильной камеры подходящего размера. Владельцы вынуждены были разделать тушу, передаёт ТАСС.
Мы направили информацию об этом инциденте в природоохранную прокуратуру, прокуратуру города Алушты и в ОМВД по городу Алуште с просьбой провести проверку в рамках действующего законодательства. И сообщить мне результаты проверки, — заявила глава администрации города.
По её словам, отсутствие холодильника не является поводом для разделывания туши.
NEWS.ru ранее писал об инциденте в дельфинарии Dolphin Discovery в Канкуне. Десятилетнюю британку Лекси Йео искусали и попытались утопить два дельфина афалины. Девочка плавала с ними.
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