В Алуште расчленили дельфина для проведения экспертизы

https://static.news.ru/photo/2aa9101a-ce6a-11ea-93ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wothe, K./Arco Images GmbH/Global Look Press

Владельцы дельфинария «Акварель» в Алуште сообщили о гибели дельфина. Млекопитающее скончалось от хронического заболевания.

Для проведения экспертизы труп дельфина необходимо было сохранить, однако в учреждении не нашлось морозильной камеры подходящего размера. Владельцы вынуждены были разделать тушу, передаёт ТАСС.

Мы направили информацию об этом инциденте в природоохранную прокуратуру, прокуратуру города Алушты и в ОМВД по городу Алуште с просьбой провести проверку в рамках действующего законодательства. И сообщить мне результаты проверки, — заявила глава администрации города.

По её словам, отсутствие холодильника не является поводом для разделывания туши.

NEWS.ru ранее писал об инциденте в дельфинарии Dolphin Discovery в Канкуне. Десятилетнюю британку Лекси Йео искусали и попытались утопить два дельфина афалины. Девочка плавала с ними.