Уволенного главврача больницы в Махачкале восстановили в должности

https://static.news.ru/photo/f0b90ace-1e99-11eb-b64a-fa163e074e61_660.jpg Хаджимурад Малаев Фото: 05gb1.ru

Главного врача городской клинической больницы № 1 Махачкалы Хаджимурада Малаева восстановили в должности спустя сутки после увольнения.

Об этом РИА Новости рассказал помощник Малаева Исрафил Исрафилов. Региональный Минздрав эту информацию пока не подтвердил, однако с сайта ведомства пропали сообщения об отстранении главврача.

Коллектив городской клинической больницы Махачкалы выражает благодарность за восстановление справедливости. Хаджимурад Малаев продолжает работу по восстановлению здоровья жителей Дагестана, — заявил Исрафилов.

Как передавал NEWS.ru, Малаева отстранили от должности накануне его дня рождения — 4 ноября медику исполнилось 56 лет. Республиканский Минздрав решение об отстранении мотивировал запросом из прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства. В ведомстве уточнили, что у Малаева имелось три выговора, связанных с ненадлежащим исполнением обязанностей по контролю за работой больницы.

В вину главврачу, награждённому медалью «Мы вместе» за вклад в борьбу с коронавирусом, поставили несколько случаев, когда пациентов из больницы № 1 переводили долечиваться в частную клинику. Считается, что она аффилирована с Малаевым.