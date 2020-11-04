Уволенного главврача больницы в Махачкале восстановили в должности

Главного врача городской клинической больницы № 1 Махачкалы Хаджимурада Малаева восстановили в должности спустя сутки после увольнения.
Об этом РИА Новости
Коллектив городской клинической больницы Махачкалы выражает благодарность за восстановление справедливости. Хаджимурад Малаев продолжает работу по восстановлению здоровья жителей Дагестана, — заявил Исрафилов.
Как передавал NEWS.ru, Малаева отстранили от должности накануне его дня рождения — 4 ноября медику исполнилось 56 лет. Республиканский Минздрав решение об отстранении мотивировал запросом из прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства. В ведомстве уточнили, что у Малаева имелось три выговора, связанных с ненадлежащим исполнением обязанностей по контролю за работой больницы.
В вину главврачу, награждённому медалью «Мы вместе» за вклад в борьбу с коронавирусом, поставили несколько случаев, когда пациентов из больницы № 1 переводили долечиваться в частную клинику. Считается, что она аффилирована с Малаевым.