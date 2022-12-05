Установлена наиболее вероятная причина взрыва доме в Нижневартовске СК назвал причиной ЧП в Нижневартовске разгерметизацию бытового газового баллона

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Основной версией взрыва в жилом доме Нижневартовска считается аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов, сообщили в СК РФ по ХМАО-Югре. Предварительно установлено, что взрыв произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону.

В качестве основной версии произошедшего рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов третьего подъезда на втором этаже дома 6а по ул. Мира в городе Нижневартовске. Предварительно — хлопок произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону, — указано в сообщении ведомства.

Ведутся следственные действия с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования ООО Топливная компания «АртСевер», где мужчина заправлял баллон накануне.

Как пишет Telegram-канал SHOT, взорвавшийся баллон местный 67-летний пенсионер приготовил для поездки на рыбалку.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на улице Мира в Нижневартовске произошел накануне вечером. В результате погибли шесть человек, 15 пострадали, еще семь числятся без вести пропавшими, в том числе четверо детей. В городе веден режим ЧС муниципального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Взрыв привел к обрушению второго и третьего этажей в доме. Глава МЧС Александр Куренков сегодня утром назвал образовавшийся завал серьезным. По его словам, сначала спасателям нужно разобрать крышу, а потом уже поэтажно спускаться к основному завалу и извлекать всех, кто там может оставаться.