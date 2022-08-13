Улицы Севастополя назовут в честь погибших героев военной операции

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Спецоперация Вооруженных сил России на Украине

Правительство Севастополя планирует переименовать улицы и назвать их в честь героев военной операции на Украине, заявил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он добавил, что с коллегами уже собирает предложения от общественности и в скором времени улицы получат новые названия.

Журналисты мне задали вопрос, планируем ли мы в Севастополе назвать улицы в честь героев специальной военной операции. Мы обязательно это сделаем. Сейчас мы собираем такие инициативы, собираем все предложения от общественности города. У нас уже есть ребята — Герои России, воины, награжденные орденами Мужества, — рассказал мэр Севастополя.

Развожаев подчеркнул, что в первую очередь улицы будут переименованы в честь уроженцев города, совершивших подвиги в ходе военной операции на Украине.

Ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов предложил вернуть Киевскому вокзалу в Москве историческое название и переименовать в Брянский. Парламентарий подчеркнул, что это станет ответом на решение Киева сделать из Московского проспекта проспект Степана Бандеры. Власов отметил, что считает правильным, если подобные вопросы будут вынесены на голосование жителей города.