Украинского военного приговорили к 30 годам за расстрел мирных жителей СК: экс-солдата ВСУ приговорили к 30 годам за убийство гражданских в Мариуполе

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Виталий Матвиенко

Суд в ДНР приговорил фельдшера медицинского пункта реактивно-артиллерийского дивизиона 36-й отдельной бригады мотопехоты ВСУ Виталия Матвиенко к 30 годам заключения строгого режима за убийство мирных жителей в Мариуполе, сообщает Следственный комитет России. Его признали виновным в применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, а также в покушении и убийстве двух и более лиц по мотивам политической и идеологической ненависти.

По данным следствия, 29 марта 2022 года Матвиенко вместе с сослуживцами дислоцировался на Никопольском проспекте в Мариуполе. Они увидели гражданскую легковую автомашину с белыми ленточками на боковых зеркалах и, полагая, что семья занимает пророссийскую позицию, обстреляли автомобиль.

В результате женщина скончалась на месте. Ее супруг был ранен, но выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Их сын в результате обстрела не пострадал, — отметили в СК.

Спустя несколько дней Матвиенко приказал другим солдатам ВСУ расстрелять три автомобиля с мирными жителями. В результате от полученных ранений скончались четверо мужчин и одна женщина.

Ранее Верховный суд ДНР осудил на 23 года командира отделения разведывательного взвода ВСУ Игоря Михальчука, отдавшего приказ об убийстве мирного жителя. Преступление было совершено в апреле 2022 года под Мариуполем.

До этого суд Донецкой Народной Республики также вынес вердикт по делу бойца «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дмитрия Шегая. Он был приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство гражданского в Мариуполе весной минувшего года.