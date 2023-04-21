ВСУ помешали возвести защитные сооружения под Курском Старовойт: дрон ВСУ ударил по трактору в селе Гуево под Курском

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Вечером 20 апреля украинский беспилотник ударил по трактору-погрузчику, возводившему фортификационные сооружения в селе Гуево Курской области, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате атаки была повреждена строительная техника. Пострадавших нет.

Вчера вечером у села Гуево в Суджанском районе беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал трактор-погрузчик, проводивший работы на фортификационных сооружениях. Дрон-камикадзе нанес повреждения строительной технике, водитель не пострадал, — написал Старовойт.

15 апреля Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли населенные пункты Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. По его словам, в результате атаки поселки были обесточены. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

До этого Старовойт сообщил, что около 650 человек остались без энергоснабжения в селах Горналь и Гуево Суджанского района Курской области из-за обстрела со стороны ВСУ. При этом он подчеркнул, что жертв и пострадавших в результате обстрела нет.