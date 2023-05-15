Украинские военные подожгли многоэтажку с жильцами при отходе из Артемовска Житель Артемовска рассказал о поджоге ВСУ многоэтажного дома при отступлении

Фото: РИА Новости

Вид на г. Артемовск

Украинские военные при отступлении из Артемовска подожгли один из многоэтажных домов с жильцами, рассказал РИА Новости местный житель Олег Корнеев. По его словам, люди прятались в подвале и были спасены бойцами ЧВК «Вагнер».

Перед тем как (пришли. — NEWS.ru) вагнеровцы, дня за два-три нас подпалили. Все подъезды с первого по пятый этаж — все горели. Мы сидели в подвале, выйти не могли, — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что люди не могли выйти из дома, поскольку вход в подвал был заминирован. Кроме того, постоянно велась стрельба. Житель дома добавил, что бойцы «Вагнера» вывели людей, подорвав стену, противоположную заминированному входу.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военные при отступлении из Артемовска закладывают комбинированную взрывчатку и маскируют ее в городе. По его словам, ВСУ используют бомбы, которые взрываются через продолжительное время либо которыми можно управлять дистанционно. Он также отметил, что само расположение взрывчатки свидетельствует о том, что целью являются мирные жители.