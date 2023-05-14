Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские истребители Су-34 и Су-35 и два вертолета Ми-8 были сбиты в Брянской области. По словам Рогова, экипажи вертолетов, пилоты бомбардировщика Су-34 и один пилот Су-35 погибли. «Коммерсант» сообщает, что воздушные суда могли входить в одну авиагруппу.
На фоне этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в России начинается «контр-СВО», которая будет нарастать со временем.
Президент Украины Владимир Зеленский пришел к очень важным решениям по защите неба своей страны во время диалога с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, о чем сам сообщил после беседы. Украинский лидер назвал переговоры в Италии плодотворными. Он хочет, чтобы Италия помогала восстанавливать Украину, и поблагодарил Рим за поддержку на пути Киева в ЕС и НАТО. Он добавил, что чувствует, что западные партнеры Украины хотят установления мира.
Также Зеленский провел в Риме встречу с папой римским Франциском. Украинский лидер рассказал, что изложил понтифику формулу урегулирования конфликта, которую считает единственно возможной для достижения справедливого мира. Зеленский предложил главе Римско-католической церкви присоединиться к реализации мирного плана Киева. Служба печати Святого престола сообщила, что встреча длилась 40 минут, Зеленский и Франциск обсудили темы гуманитарной и политической ситуации на Украине. Глава государства и предстоятель Римско-католической церкви сошлись во мнении о необходимости продолжать усилия по поддержке населения.
Кроме того, Зеленский в разговоре с итальянскими журналистами подчеркнул, что Киеву не требуются посредники. Таким образом он прокомментировал возможность вмешательства Ватикана в решение украинского конфликта. А еще Зеленский добавил, что у него нет тем для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным.
Также в ходе поездки в Италию Зеленский дал интервью местным телеканалам, в ходе которого он повторно заявил, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль. В то же время он отметил, что знает детали случившегося. Украинский президент добавил, что российское правительство стремится убедить общественность в том, что инициатором атаки является Киев.
При этом Зеленский планировал нападения на территории России с помощью западных ракет дальнего радиуса действия, пишет The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона. По информации издания, в документах американского военного ведомства присутствует переписка Зеленского с командованием ВСУ, в которой глава государства высказывался о возможности ударить по территории России. В статье также сообщается о намерениях Зеленского подорвать трубопровод «Дружба». Предложение взорвать трубопровод, по которому нефть поставляется из РФ в Венгрию, Зеленский озвучил еще в феврале, следует из опубликованных документов.
Российские пограничники уничтожили украинский БПЛА в районе Шебекино Белгородской области. Сотрудники погранслужб взорвали дрон, при взрыве никто не пострадал. 13 мая между девятью и десятью часами утра украинский беспилотник появился в районе автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Источник предполагает, что беспилотник мог проникнуть на территорию России после того, как пересек границу со стороны села Плетеневка Харьковской области.
В Луганске прогремели новые взрывы, очевидцы сообщили, что их было два. По словам местных жителей, взрыв произошел в районе стадиона «Авангард», звук также слышали жители районов, расположенных рядом с автовокзалом. Ранее город обстреляли британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. В Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина говорится, что по городу было выпущено две ракеты. Предположительно, снаряды прилетели из района Славянско-Краматорской агломерации.
ВСУ активизировались только на определенных участках фронта, заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. До этого советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин говорил о том, что украинские военнослужащие увеличили активность по всей линии боевого соприкосновения. Алаудинов указал, что обстановка на его участке фронта абсолютно под контролем.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародуб. Отмечается, что никто не пострадал. Также отмечается, что крыша здания была повреждена в результате сброса боеприпаса.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвали оборонительную линию в направлении Кременной. При этом он допустил, что существуют небольшие диверсионные группы ВСУ, которые могут совершать вылазки в этом направлении. Глава Чечни предположил, что попытки ВСУ отвоевать территорию, контролируемую спецназом «Ахмат», заранее обречены на неудачу. Он предупредил, что такие «импульсивные действия» могут привести к серьезным потерям противника в людях и технике.
Бывший командующий силами НАТО в Европе генерал ВС США Бен Ходжес заявил, что Вашингтон может нарушить планы Украины по контрнаступлению из-за чрезмерного давления на власти Киева. По его словам, Запад не может определиться с целями поддержки Украины в рамках СВО. Он отметил, что в американской администрации есть люди, которые не хотят «абсолютной победы» Киева. Ходжес призвал Запад продолжать оказывать необходимую поддержку, пока Киев не одержит победу над Москвой.
Украинский президент рассказал американскому изданию The Washington Post, что Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления столкнулись с несколькими проблемами — нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. По его словам, украинские военные будут полностью готовы при условии, что Запад поставит обещанное вооружение. Глава государства подчеркнул, что отсутствие боеприпасов ставит под угрозу не только наступление, но и удержание позиций украинской армии.
Читайте также:
ВСУ атаковали Луганск, Зеленский поехал к папе: новости СВО на вечер 13 мая