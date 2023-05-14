Украина объявила контрспецоперацию в России: новости СВО на утро 14 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Телеграм-канал Подслушано Клинцы/ТАСС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российские истребители Су-34 и Су-35 и два вертолета Ми-8 были сбиты в Брянской области. По словам Рогова, экипажи вертолетов, пилоты бомбардировщика Су-34 и один пилот Су-35 погибли. «Коммерсант» сообщает, что воздушные суда могли входить в одну авиагруппу.

На фоне этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в России начинается «контр-СВО», которая будет нарастать со временем.

Президент Украины Владимир Зеленский пришел к очень важным решениям по защите неба своей страны во время диалога с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, о чем сам сообщил после беседы. Украинский лидер назвал переговоры в Италии плодотворными. Он хочет, чтобы Италия помогала восстанавливать Украину, и поблагодарил Рим за поддержку на пути Киева в ЕС и НАТО. Он добавил, что чувствует, что западные партнеры Украины хотят установления мира.

Также Зеленский провел в Риме встречу с папой римским Франциском. Украинский лидер рассказал, что изложил понтифику формулу урегулирования конфликта, которую считает единственно возможной для достижения справедливого мира. Зеленский предложил главе Римско-католической церкви присоединиться к реализации мирного плана Киева. Служба печати Святого престола сообщила, что встреча длилась 40 минут, Зеленский и Франциск обсудили темы гуманитарной и политической ситуации на Украине. Глава государства и предстоятель Римско-католической церкви сошлись во мнении о необходимости продолжать усилия по поддержке населения.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский, папа римский Франциск

Кроме того, Зеленский в разговоре с итальянскими журналистами подчеркнул, что Киеву не требуются посредники. Таким образом он прокомментировал возможность вмешательства Ватикана в решение украинского конфликта. А еще Зеленский добавил, что у него нет тем для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным.

Также в ходе поездки в Италию Зеленский дал интервью местным телеканалам, в ходе которого он повторно заявил, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль. В то же время он отметил, что знает детали случившегося. Украинский президент добавил, что российское правительство стремится убедить общественность в том, что инициатором атаки является Киев.

При этом Зеленский планировал нападения на территории России с помощью западных ракет дальнего радиуса действия, пишет The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона. По информации издания, в документах американского военного ведомства присутствует переписка Зеленского с командованием ВСУ, в которой глава государства высказывался о возможности ударить по территории России. В статье также сообщается о намерениях Зеленского подорвать трубопровод «Дружба». Предложение взорвать трубопровод, по которому нефть поставляется из РФ в Венгрию, Зеленский озвучил еще в феврале, следует из опубликованных документов.

Российские пограничники уничтожили украинский БПЛА в районе Шебекино Белгородской области. Сотрудники погранслужб взорвали дрон, при взрыве никто не пострадал. 13 мая между девятью и десятью часами утра украинский беспилотник появился в районе автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Источник предполагает, что беспилотник мог проникнуть на территорию России после того, как пересек границу со стороны села Плетеневка Харьковской области.

В Луганске прогремели новые взрывы, очевидцы сообщили, что их было два. По словам местных жителей, взрыв произошел в районе стадиона «Авангард», звук также слышали жители районов, расположенных рядом с автовокзалом. Ранее город обстреляли британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. В Telegram-канале эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина говорится, что по городу было выпущено две ракеты. Предположительно, снаряды прилетели из района Славянско-Краматорской агломерации.

Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

ВСУ активизировались только на определенных участках фронта, заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. До этого советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин говорил о том, что украинские военнослужащие увеличили активность по всей линии боевого соприкосновения. Алаудинов указал, что обстановка на его участке фронта абсолютно под контролем.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что украинский беспилотный летательный аппарат атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародуб. Отмечается, что никто не пострадал. Также отмечается, что крыша здания была повреждена в результате сброса боеприпаса.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвали оборонительную линию в направлении Кременной. При этом он допустил, что существуют небольшие диверсионные группы ВСУ, которые могут совершать вылазки в этом направлении. Глава Чечни предположил, что попытки ВСУ отвоевать территорию, контролируемую спецназом «Ахмат», заранее обречены на неудачу. Он предупредил, что такие «импульсивные действия» могут привести к серьезным потерям противника в людях и технике.

Бывший командующий силами НАТО в Европе генерал ВС США Бен Ходжес заявил, что Вашингтон может нарушить планы Украины по контрнаступлению из-за чрезмерного давления на власти Киева. По его словам, Запад не может определиться с целями поддержки Украины в рамках СВО. Он отметил, что в американской администрации есть люди, которые не хотят «абсолютной победы» Киева. Ходжес призвал Запад продолжать оказывать необходимую поддержку, пока Киев не одержит победу над Москвой.

Фото: defense.gov

Украинский президент рассказал американскому изданию The Washington Post, что Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления столкнулись с несколькими проблемами — нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. По его словам, украинские военные будут полностью готовы при условии, что Запад поставит обещанное вооружение. Глава государства подчеркнул, что отсутствие боеприпасов ставит под угрозу не только наступление, но и удержание позиций украинской армии.

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