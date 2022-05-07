Учёные разработали технологию производства недорогих качественных протезов

Фото 004 Jason Alden/Medicimage LTD/Global Look Press

Российские учёные разработали технологию производства недорогих и качественных протезов ступней. Вместо метода литься они предложили использовать 3D-печать, пишут «Известия».

В итоге изделия получаются в 10 раз дешевле западных аналогов при таком же качестве. Изобретена передовая методика оценки качества протеза, когда уже на стадии примерки врач может понять, не возникнет ли у пациента дискомфорт при длительном ношении изделия.

Эксперты считают, что созданные по данной технологии протезы будут весьма востребованными.Технология разработана специалистами Санкт-Петербургского политехнического университета. Трёхмерную модель сначала моделируют на компьютере, а затем распечатывают на специальном 3D-принтере. Насколько протез подходит пациенту, оценивают с помощью видеоанализа.

Это относительно несложная методика, и мы надеемся, она поможет производить протезы в достаточном количестве, — говорит научный руководитель проекта, замдиректора Высшей школы теоретической механики и математической физики СПбПУ Ольга Лобода.

На сегодня, по данным университета, в России насчитывается около 1 млн пациентов с ампутацией конечностей. Для них используются протезы западного производства, но из-за санкций их доставка растягивается на неопределённый срок. Делаются западные протезы методом литья с большим количеством отходов. Поэтому стоимость изделия достигает 100–150 тыс. рублей. Затраты на производство по российской технологии составят 10–12 тыс. рублей при сопоставимом качестве.

Ранее австралийские учёные разработали методику восстановления костей на 3D-принтере с минимальным отторжением. Они намерены выращивать кости прямо в теле человека.