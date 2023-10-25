Учительница физкультуры пнула ребенка во время урока в Тюменской области

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Telegram-канал «Тюмень № 1» опубликовал кадры, на которых видно, как учительница физкультуры в школе поселка Ярково проявляет агрессию к ученикам и одного из них пинает. По данным канала, в учебном заведении начали расследование, а директор пообещала, что учителя ждет строгое наказание.

Судя по кадрам, учительница пыталась заставить младшеклассников сесть за границы очерченного кружка. В итоге некоторых ребят, у которых ноги заступали за линию, она толкала, пытаясь подвинуть, а одного мальчика пнула так, что он упал.

На этого учителя уже столько жалоб было, и ничего не предпринимают. Куда смотрит организация школы — непонятно, — рассказала каналу одна из учениц.

Ранее Telegram-канал Babr Mash сообщил, что учитель избил школьника в бурятском селе Комсомольское. Восьмиклассник из неблагополучной семьи баловался на уроке по математике, и учитель Виктор Б. решил провести с ним воспитательную беседу, однако разговор не задался, в ход пошли кулаки. В итоге ребенка госпитализировали с переломом носа и височной кости.

Позже выяснилось, что при устройстве в школу учитель не проходил комиссию у психиатра. Его уже отстранили от занятий, делом занялись местные СК и прокуратура.