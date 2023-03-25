Тело мужчины с разбитой головой нашли у железнодорожных путей в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тело мужчины с разбитой головой нашли у железнодорожной станции Шувалово в Санкт-Петербурге, передает телеканал РЕН ТВ. Предположительный возраст погибшего — 20 лет.

По информации канала, труп обнаружил дворник, он и позвонил в полицию. Следователи выясняют обстоятельства гибели человека.

В феврале в Санкт-Петербурге на детской площадке обнаружили труп 49-летнего мужчины, тело лежало во дворе одного из домов по Будапештской улице. На одном из тренажеров на детской площадке также были следы крови. Погибший был местным жителем. Обстоятельства произошедшего неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти на крыше лифта в многоэтажном жилом доме обнаружили тело 35-летнего мужчины с оторванной ногой. Погибший был электромонтером, его вызвали чинить подъемник. Предполагается, что он упал с 19-го этажа в ходе ремонтных работ в шахте лифта.

В январе в Обнинске в одном из канализационных колодцев нашли расчлененные тела двух человек. Тела обнаружили утром работники аварийных служб, приехавшие прочистить затор в канализации. Спустившись в колодец, они увидели полиэтиленовые мешки, в которых лежали останки мужчины и женщины.