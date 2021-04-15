Желающие вернуть билеты туристы собрались у офиса Turkish Airlines

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Обменять свои билет в Турцию хотели около сотни человек. Некоторые из них заявили, что стоят в очереди уже более пяти часов у офиса Turkish Airlines.

К собравшимся вышел сотрудник компании и сообщил, что рабочий день окончен и им нужно приходить завтра. Кадры с очередями у офиса авиакомпании опубликовал телеканал «Москва 24».

Накануне представитель Turkish Airlines сообщил, что россиянам, забронировавшим билеты на отменённые рейсы с 15 апреля по 1 июня, вернут деньги или изменят дату вылета по их желанию.

12 апреля стало известно, что в связи с эпидемической ситуацией Россия ограничивает авиасообщение с Турцией. Ограничения продлятся с 15 апреля по 1 июня. Об этом писал NEWS.ru.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне из поездок в Турцию привозят различные штаммы коронавируса. С начала года из этой республики приехали около 80% заразившихся COVID-19.