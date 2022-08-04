Трутнев призвал не наказывать женщину, метнувшую ботинок в мэра Углегорска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Трутнев

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев не увидел оснований для наказания жительницы Углегорска, которая накануне швырнула ботинок в мэра Углегорска Дмитрия Цуканова, сообщает РИА Новости. Политик призвал не забирать женщину в отделение полиции, а также пообещал самостоятельно разобраться в ситуации. Ранее жительница Углегорска Людмила Аникеева попыталась привлечь внимание местных властей к проблеме с переселением из аварийного здания, метнув заплесневелый чебот в мэра города Цуканова на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко в Шахтерске.

Я обязательно там разберусь и уж точно не вижу никаких оснований для наказания женщины. Там, говорят, ее в милицию забрали — не надо ее в милицию, надо разобраться и принять меры, — процитировали Трутнева в агентстве.

Вице-премьер добавил, что он посмотрел фотографии дома, где живет Аникеева, назвав его «безобразным».

Трутнев напомним, что он сам был мэром Перми с 1996 по 2000 год. По его словам, в те времена работникам заводов долгое время не выплачивали зарплаты. Люди были недовольны, однако Трутнев старался по возможности помогать пермякам. Он считает, что если мэры настолько возвеличились над населением, что их внимание можно привлечь лишь «запуском ботинка» в их сторону, то их нужно попросту убирать с этой должности.

Если мэры стали такими великими, что не могут разговаривать с людьми, и единственным способом привлечь их внимание является запустить ботинком, то надо просто мэров менять. Главы территорий не могут не уметь разговаривать с людьми — это квалификационный ценз, — отметил полпред президента.

Ранее в Приморье замерзающая пенсионерка из ветхого барака иронично поздравила чиновников с Новым годом. Сидя на кухне, где температура воздуха составляла минус два градуса, женщина пожелала властям «душевного тепла». Затем она на камеру показала «ледяной суп», который сварила накануне, и термометр с отрицательным показателем, после чего пожелала власти жить так же, как она.