Территорию порта Владивосток расширили под строительство нового терминала

https://static.news.ru/photo/894a2ca2-3153-11eb-ba6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство России/vk.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении границ морского порта Владивосток. На новой территории построят терминал по перевалке угля.

На новой территории планируется строительство морского терминала для перевалки угля. Его мощность составит 20 млн тонн в год. В будущем терминал поможет увеличить долю экспорта российского угля на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, а также упростит доступ к портовой инфраструктуре для российских угледобывающих предприятий, — сообщили в правительстве.

Эта инициатива входит в программу развития угольной промышленности, утверждённой в текущем году. Её реализация позволит к 2035 году увеличить добычу угля до 485 млн тонн по консервативному сценарию и до 668 млн тонн — по оптимистичному. Прогноз по экспорту угля составляет соответственно от 259 млн до 392 млн тонн.

Как писал NEWS.ru, добыча угля в России и его экспорт в 2020 году могут снизиться относительно ранее запланированных величин и показателей 2019 года. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, добыто угля в текущем году будет на 10,5% меньше, чем в прошлом. Снижение экспорта ожидается на уровне 13% — до 193 млн тонн. Согласно прогнозам ведомства, в 2021–2023 годах добыча угля должна составить 390 млн тонн ежегодно. В министерстве также ожидают и восстановления экспорта в этот период.