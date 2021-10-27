Телеведущий Пьяных сравнил чиновников Краснодара с носорогами

Экс-ведущий канала НТВ кандидат в депутаты Госдумы VIII созыва Глеб Пьяных заявил, что не собирается баллотироваться на пост мэра Краснодара, а также сравнил местных чиновников с носорогами в беседе с «Политикой Сегодня».

Я живу между Красногорском и Волоколамском, у меня здесь собирается классная команда, я здесь постоянно делаю репортажи и буду делать дальше по просьбам людей. А в Краснодар выезжать, это, знаете, как в Африку выезжают на носорогов поохотиться, вот я так же выезжаю в Сочи и Краснодар, потому что местные чиновники такие носороги. Это просто фантастика. Пусть друг друга избирают без меня, — отрезал Пьяных.

Спикер крайне негативно оценил Краснодарский край, отметив, что там «уровень беззакония» превышает любые другие регионы России. Помимо этого, Пьяных был шокирован, когда делал репортаж два года назад о сносе домов в Сочи. По его мнению, Москва и Подмосковье по сравнению с Краснодарским краем — «просто правовое государство».

Ранее стало известно, что лидером в октябре 2021 года по росту цен на жильё в России стал Краснодар: средняя стоимость предложения на вторичном рынке жилья выросла больше всех, прибавив 15,55%.