«Кабинки страха»: в Зеленоградске ветер раскачал колесо обозрения с людьми

Колесо обозрения, установленное на берегу Балтийского моря в городе Зеленоградске Калининградской области, продолжало свою работу, несмотря на сильный ветер. Местные жители засняли, как из-за непогоды раскачивались кабинки с людьми.
В социальных сетях аттракцион успели окрестить «танцующими кабинками» или «кабинками страха». Испуганы были не только пассажиры колеса, но и очевидцы. О пострадавших после экстремального катания не сообщается. Также остаётся неизвестным, почему колесо обозрения не приостановило работу в такую погоду.
В начале лета власти Зеленоградска
Летом этого года посетители аттракциона в Казани