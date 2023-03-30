«Связь плохая, еды почти нет»: очевидцы о пробке в Ростовской области Застрявшие в многочасовой пробке в Ростовской области рассказали о проблемах с едой и бензином

Фото: 61.mchs.gov

Непогода в Ростовской области

Непогода в Ростовской области парализовала движение на трассе в Каменском районе, где в пробке с семьей застряла россиянка Кристина. Женщина рассказала NEWS.ru, что они с мужем и двумя детьми не могут сдвинуться с места почти шесть часов. По ее словам, связь работает плохо, при этом воды и еды у них почти нет.

Стоим в пробке уже с 16:15. Двое маленьких детей. Снежный ураган с дождем. Стоим в Каменском районе. Бензин пока есть, но боимся, что мы тут надолго. Связь плохая, еды почти нет. Телефон в машине заряжаем. Машину греем и глушим, чтоб бензин не тратить, — рассказала Кристина.

По ее словам, она обратилась в МЧС, где заявку приняли, но пока ни у кого нет ни машин, ни обогрева.

Водители фур предлагают чай, кофе. А легковые, кто рядом, сами «на нуле» с бензином. Муж водитель, но его сейчас рядом нет, он помогает другим водителям толкать машины, потому что нас замело, сугробы до колена. <...> Я за свои 30 лет такого ни разу не видела и, если честно, очень страшно. Переживаю за детей, самой маленькой три годика, — сообщила россиянка.

Один из водителей, застрявших в пробке, в беседе с NEWS.ru назвал ситуацию на дороге беспределом. По его словам, затор образовался на участке от Шахт до Гуково. Многим водителям, у которых заканчивается топливо, приходится пешком ходить за бензином на заправку, расположенную в 700 метрах. Люди помогают друг другу с продуктами, при этом местные власти ничем не могут помочь. Кроме того, по словам очевидцев, на трассе начали срезать отбойники, чтобы водители могли развернуться.

Из-за последствий снегопада в Ростовской области закрыли движение по трассе М4 «Дон». По данным Telegram-канала Don Mash, на дороге от Каменска до Красного Сулина застряли десятки автомобилей. Ожидается, что движение по трассе откроют, как только спасатели расчистят ее от снега.

Ранее стало известно, что почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без энергоснабжения из-за непогоды. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что к аварийным ситуациям на сетях привели сильный ветер и мокрый снег. Непогода и ее последствия затронули 11 городов и районов области.