Священники помолились об избавлении Владивостока от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2247f7c6-78aa-11ea-a4e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Владивостокской епархии

Священнослужители Владивостокской епархии РПЦ совершили крестный ход в столице Приморья с молитвой об избавлении от COVID-19.

Сначала клирики обошли на катере морскую акваторию Владивостока, а затем объехали город на автомобиле с иконой Божией Матери «Порт-Артурская» и ковчегом с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного, который считается покровителем моряков и рыбаков.

Священнослужители совершали молебное пение об избавлении от вредоносного поветрия и акафистное пение Пресвятой Богородице, сообщается на сайте епархии.

В Приморье выявлено восемь случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали два человека, ещё столько же выздоровели.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человек, умерли — 58. В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели примерно 284 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что кемеровские священники облетели Кузбасс с молитвой от COVID-19. Во время полёта, протяжённость которого составила около 900 километров, клирики окропляли святой водой крупные населённые пункты.