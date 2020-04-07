Священники помолились об избавлении Владивостока от коронавируса

Священнослужители Владивостокской епархии РПЦ совершили крестный ход в столице Приморья с молитвой об избавлении от COVID-19.
Сначала клирики обошли на катере морскую акваторию Владивостока, а затем объехали город на автомобиле с иконой Божией Матери «Порт-Артурская» и ковчегом с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного, который считается покровителем моряков и рыбаков.
Священнослужители совершали молебное пение об избавлении от вредоносного поветрия и акафистное пение Пресвятой Богородице,
В Приморье выявлено восемь случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали два человека, ещё столько же выздоровели.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человек, умерли — 58. В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели примерно 284 тысячи.
Ранее NEWS.ru писал, что кемеровские священники облетели Кузбасс с молитвой от COVID-19. Во время полёта, протяжённость которого составила около 900 километров, клирики окропляли святой водой крупные населённые пункты.
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