Судимый житель Вологодской области пришёл в полицию с крокодилом

27-летний житель Вологодской области, недавно условно-досрочно освободившийся из мест лишения свободы, пришёл в отделение МВД по Тарногскому району просить разрешения на переезд в Сочи. Мужчина мотивировал свою просьбу необычным аргументом.
Жителю Тарноги для перемещения по России необходимо было получать разрешение у правоохранительных органов. Как
Полицию тронула дружба бывшего заключённого и рептилии, однако крокодила всё-таки изъяли. Как рассказали в пресс-службе, Вологодская область не самое подходящее место для экзотического питомца и сейчас правоохранители решают, куда пристроить крокодила Гошу. О каких-либо санкциях в отношении хозяина крокодила не сообщается.
В марте в Руанде житель города Камони решил проигнорировать введённый из-за коронавируса карантин и отправился на рыбалку. В итоге пренебрежение ограничительными мерами стоило мужчине жизни — его съел крокодил, передавал NEWS.ru.
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