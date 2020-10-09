Судимый житель Вологодской области пришёл в полицию с крокодилом

https://static.news.ru/photo/36421292-0a5a-11eb-b065-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mvd35

27-летний житель Вологодской области, недавно условно-досрочно освободившийся из мест лишения свободы, пришёл в отделение МВД по Тарногскому району просить разрешения на переезд в Сочи. Мужчина мотивировал свою просьбу необычным аргументом.

Жителю Тарноги для перемещения по России необходимо было получать разрешение у правоохранительных органов. Как рассказали телеканалу «360» в пресс-службе областного УМВД, мужчина объяснил полицейским, что ему нужно переехать в место потеплее, так как местных холодов не выдерживает его друг Гоша. Вместо ответа на уточняющий вопрос полицейских визитёр открыл сумку и показал стражам порядка сидящего там крокодила.

Полицию тронула дружба бывшего заключённого и рептилии, однако крокодила всё-таки изъяли. Как рассказали в пресс-службе, Вологодская область не самое подходящее место для экзотического питомца и сейчас правоохранители решают, куда пристроить крокодила Гошу. О каких-либо санкциях в отношении хозяина крокодила не сообщается.

В марте в Руанде житель города Камони решил проигнорировать введённый из-за коронавируса карантин и отправился на рыбалку. В итоге пренебрежение ограничительными мерами стоило мужчине жизни — его съел крокодил, передавал NEWS.ru.