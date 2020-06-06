Суд в Якутии признал законной госпитализацию «шамана» Габышева

https://static.news.ru/photo/34b576f8-a7db-11ea-a11d-fa163e074e61_660.jpg Александр Габышев Фото: aleksandr_shamanofficial/instagram

Суд изучил видеозаписи задержания «шамана» в Якутске и признал законной принудительную госпитализацию в психоневрологический диспансер. Решение инстанции будет обжаловано, заявила один из адвокатов мужчины Ольга Тимофеева.

По словам юриста, во время заседания в качестве свидетеля выступала сестра Габышева Виктория Постникова. Ещё один очевидец задержания — Сергей Попов (блогер Тихий) — не смог дать показания. По данным стороны защиты, его подвергли административному аресту, передаёт РИА Новости.

Мы предпримем все законные способы для защиты прав и интересов Габышева. Сам Александр на удивление спокоен, благодарит всех, кто его поддерживает, — добавила Тимофеева.

Отмечается, что в штурме жилища шамана участвовали не менее 20 силовиков. Габышева заковали в наручники и без обуви отвезли в медучреждение. Никаких документов они не предоставили. Причина задержания пока не известна. При этом ранее задержанный рассказывал о том, как неизвестные, представлявшиеся медработниками, пытались взять у него тест на коронавирус.

«Шаман» начал своё пешее путешествие, чтобы «свергнуть Путина», в марте 2019 года. До момента, когда его задержали правоохранители на трассе «Байкал», Габышев уже приблизился к Москве на 3000 километров. Всего шаман должен был пройти 8000 километров, а сам поход — занять порядка двух лет.