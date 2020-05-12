Якутского шамана, который ходил «изгонять Путина», увезли в психбольницу

https://static.news.ru/photo/59bfacbe-9455-11ea-b0e2-fa163e074e61_660.jpg Александр Габышев Фото: tengri_shaman/vk.com

Якутского шамана Александра Габышева задержали силовики. Об этом сообщает телеграм-канал «Правозащита Открытки».

Сотрудники ОМОНа ворвались в квартиру якутского шамана Александра Габышева и увезли его психиатрическую больницу, — цитирует Znak.com сообщение.

Отмечается, что в штурме жилища шамана участвовали не менее 20 силовиков. Габышева заковали в наручники и без обуви отвезли в медучреждение. Никаких документов они не предоставили. Причина задержания пока не известна. При этом, ранее шаман рассказывал о том, как неизвестные, представлявшиеся медработниками, пытались взять у него тест на коронавирус.

Шаман начал своё пешее путешествие, чтобы «свергнуть Путина» в марте 2019 года. До момента, когда его задержали правоохранители на трассе «Байкал», Габышев уже приблизился к Москве на три тысячи километров. Всего шаман должен был пройти восемь тысяч километров, а сам поход занять порядка двух лет.

Полицейские, поймав Габышева, возбудили в его отношении уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ). В начале октября «Правозащита Открытки» сообщила, что экспертиза признала якутского шамана невменяемым.

Как ранее писал NEWS.ru, с якутского шамана Александра Габышева сняли подписку о невыезде.