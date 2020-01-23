https://static.news.ru/photo/2d625280-ea09-11e9-bf61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Якутский городской суд арестовал четверых сторонников шамана Александра Габышева, который шёл в Москву «свергать Путина», на трое суток, признав их виновными по статье о неповиновении полиции.

Как установил суд, 22 января мужчины не предоставили сотруднику полиции документы и оказали сопротивление при попытке доставить их в отделение полиции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря горсуда Варвару Слепцову.

Ранее в среду, 22 января, полицейские пришли домой к якутскому шаману Александру Габышеву и задержали его четырёх сторонников.