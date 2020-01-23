Якутский городской суд арестовал четверых сторонников шамана Александра Габышева, который шёл в Москву «свергать Путина», на трое суток, признав их виновными по статье о неповиновении полиции.
Как установил суд, 22 января мужчины не предоставили сотруднику полиции документы и оказали сопротивление при попытке доставить их в отделение полиции.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря горсуда Варвару Слепцову.
Ранее в среду, 22 января, полицейские пришли домой к якутскому шаману Александру Габышеву и задержали его четырёх сторонников.
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