Суд приговорил к пожизненному заключению убийцу семьи в Красноярске

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Зарезавший семью в Красноярске 33-летний Иван Ежов приговорён судом к пожизненному заключению. Об этом сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на следственные органы края.

Преступник будет отбывать срок в колонии особого режима. Он также должен будет выплатить моральный ущерб в размере 2 млн рублей в пользу сестры погибшей и 160 тысяч рублей, потраченные на похороны убитых.

По данным следствия, в конце марта 2020 года Ежов, находясь в состоянии алкогольного опьянения и под впечатлением от жестокой компьютерной игры зарезал соседку, её отца и девятилетнюю дочь.

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