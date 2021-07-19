Суд наказал покинувшего место ДТП экс-сенатора Королёва

Суд лишил экс-сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королева водительских прав на один год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Липецкого областного суда Юлию Дружинину.

Суд признал Королёва виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем места ДТП») и лишил его права управления транспортным средством сроком на один год, — заявила она агентству.

Дружинина добавила, что ранее вину за аварию взял на себя брат экс-сенатора — 73-летний Сергей Королёв. Но он не смог назвать марки автомобиля второго участника ДТП и даже своей, а также указать место самой аварии. Суд ему не поверил.

В середине мая в соцсетях появилось видео, на котором по улицам Липецка ехал автомобиль Lexus со спущенными колёсами. При этом машина виляла из стороны в сторону, сбивала дорожные знаки и едва не стала причиной аварий.

Пользователи отметили, что за рулём находился Королёв, и предположили, что он вёл машину в нетрезвом состоянии. Они также сообщили, что после того как сенатора остановили сотрудники полиции, он отказался проходить медосвидетельствование и уснул в салоне автомобиля.

Сам Королёв обвинения в пьяной езде отверг. По его словам, он не употребляет алкоголь по состоянию здоровья, а инцидент объяснил приступом мерцательной аритмии. Сенатор заявил, что сам обратился к полицейским за помощью и попросил отвезти его домой.