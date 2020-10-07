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Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе

18:28, 07 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ленинский районный суд города Ставрополя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 23-летнему мужчине, который подозревается в подготовке теракта.

В СИЗО мужчина будет находиться в течение двух месяцев, до 6 декабря. Подозреваемый планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник в суде.

Как писал NEWS.ru, мужчина был задержан сотрудниками ФСБ 7 октября. По предварительным данным, он планировал нападения на представителей судебной власти на территории краевого центра. По сведениям силовиков, подозреваемый, вступив в ряды запрещённой у России террористической организации «Исламское государство», приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранил их на съёмной квартире.

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