Суд арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке Арбитражный суд взял под арест более 60 объектов во Владивостоке по иску МО РФ

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Арбитражный суд Приморья арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке, сказано в судебных документах. Как поясняется, это сделано в рамках принятия обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ о возвращении в собственность государства объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны, передает РИА Новости.

Генпрокуратура РФ подала иск в интересах РФ в лице Минобороны к 32 ответчикам. В их числе — местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, Министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО «Федеральный Центр Логистики».

Как сказано в материале, это имущество было продано юридическим и физическим лицам в разные годы. Теперь Генпрокуратура требует вернуть его в госсобственность и взыскать уплаченные за сделки средства.

Ранее Министерство обороны РФ потребовало взыскать около 13 млрд рублей с производителя радиоэлектронных подсистем ПАО «НПО „Импульс“». Арбитражному суду Москвы предстоит решить вопрос о принятии искового заявления к производству.

До этого Минобороны России инициировало судебный процесс против компании «Центральное морское конструкторское бюро „Алмаз“». Ведомство требует взыскивания неустойки в размере более 11,5 миллиона рублей. По данным арбитражного суда города Москвы, исковое заявление было зарегистрировано, заседание назначено на 13 мая.