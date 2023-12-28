Су-25 ударили по пехоте ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: МО РФ

Штурмовые бомбардировщики Су-25СМ группировки войск «Центр» нанесли авиаудары по опорному пункту, технике и пехоте ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны. В ведомстве отметили, что полет проходил на предельно малых высотах на скорости 900 километров в час.

Пуски велись по площадным целям с выполнением приема кабрирования, сопровождаемого резким задиранием носа самолета выше горизонта для выпускания ракет по навесной траектории, — отметили представители министерства.

Ранее подразделения ВДВ из состава группировки «Днепр» при помощи «Ланцетов» уничтожили танк ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кроме того, российские военные ликвидировали украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Уже весной следующего года в российскую армию могут поступить новые дроны-камикадзе «Суперкам». Специалисты Ростеха пообещали, что беспилотники будут иметь в том числе разведывательную версию, а также смогут эффективно защищаться от РЭБ противника.

Директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что в новых летательных аппаратах будет решена главная проблема устройств такого типа — низкая помехозащищенность. По его словам, для этого в «Суперкамах» установят бронированную аппаратуру.