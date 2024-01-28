Студент из Оренбурга организовал ОПГ по распространению мефедрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Оренбургской области задержали троих студентов колледжа за сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба МВД России. В общей сложности товарищи организовали 11 тайников с запрещенными веществами, им грозит до 20 лет тюрьмы.

Сначала по наводке был пойман 18-летний юноша, у которого при обыске в кармане куртки правоохранители обнаружили 55 свертков с неизвестным порошком. Экспертиза показала, что это метилэфедрон. Общая масса наркотика составила 73,55 грамма.

На допросе он признался, что планировал «синтетику» раскидать по закладкам. Такой способ заработка ему в начале января предложил однокурсник, которые подбил на это дело еще одного знакомого. По словам молодого человека, его друг покупал наркотики в даркнете, а затем расфасовывал вещество и перепродавал.



Полиция задержала всех троих студентов. Сотрудники полиции изучили переписку в телефонах молодых людей, после чего нашли 11 тайников с запрещенным веществом. Возбуждено дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Ранее сотрудники полиции Чувашии задержали наркокурьера, перевозившего в багажнике автомобиля около 26 килограммов мефедрона. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В МВД добавили, что наркотики предназначались для дальнейшего сбыта через тайники-закладки. Перевозил запрещенный груз 35-летний житель Нижнего Тагила, который ранее уже был судим.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.