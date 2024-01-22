Наркокурьера с 26 кг мефедрона перехватили в Чувашии

Сотрудники полиции Чувашии задержали наркокурьера, перевозившего в багажнике автомобиля около 26 килограммов мефедрона, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В ведомстве пояснили, что автомобиль Toyota Camry полицейские остановили на трассе М12, получив ориентировку от Управления по контролю за оборотом наркотиков. Водитель попытался воспрепятствовать досмотру машины и скрыться, поэтому его заковали в наручники.

При осмотре транспортного средства в багажнике оперативники обнаружили около 26 килограммов мефедрона, а также порядка 200 граммов других запрещенных веществ, — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта через тайники-закладки. Перевозил запрещенный груз 35-летний житель Нижнего Тагила, которые ранее уже был судим.

Ранее в Магадане завершили расследование уголовного дела о сбыте наркотиков в отношении 16-летнего подростка. Полицейские задержали его в августе за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и в результате досмотра изъяли вещество массой более 4,5 грамма. Позднее следствие выяснило, что юноша работал наркокурьером: он забирал товар из тайников и раскидывал их по городу в виде закладок. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.