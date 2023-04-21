В Ижевске за двойное убийство задержали четырех молодых людей, младшему из которых 15 лет, сообщает местное управление МВД. По данным следствия, в ночь на 20 апреля два школьника, 17-летний студент колледжа и 21-летний молодой человек до смерти избили двоих мужчин на улице Дзержинского.

По данным следствия, в ночь с 19 на 20 апреля 2023 года подозреваемые пришли к своему знакомому, проживавшему на улице Дзержинского совместно с бабушкой. Увидев в квартире двух мужчин — знакомых бабушки, подозреваемые устроили с ними конфликт, в ходе которого нанесли побои руками и ногами, — говорится в сообщении.