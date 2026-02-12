Зимняя Олимпиада — 2026
Стропальщик в Улан-Удэ похитил 50 кг лома и меди с предприятия

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Улан-Удэ стропальщик похитил с предприятия около 50 кг лома меди, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. Подозреваемый задержан.

В ведомстве рассказали, что мужчина работал на одном из железнодорожных объектов региона. С предприятия он решил похитить обрезки медных кабелей, чтобы затем передать в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже силового кабеля стоимостью около 1 млн рублей у строительной фирмы в столичном районе Бирюлево Западное. Отмечается, что подозреваемый задержан, часть кабеля ему удалось реализовать.

Улан-Удэ
хищения
полиция
металлы
