Стропальщик в Улан-Удэ похитил 50 кг лома и меди с предприятия

В Улан-Удэ стропальщик похитил с предприятия около 50 кг лома меди, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. Подозреваемый задержан.

В ведомстве рассказали, что мужчина работал на одном из железнодорожных объектов региона. С предприятия он решил похитить обрезки медных кабелей, чтобы затем передать в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

