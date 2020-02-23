Школьница, пропавшая в Калининграде 22 февраля, нашлась на улице Красной. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Девочка ушла в школу из дома на улице Третьяковской. После занятий она не вернулась домой. Стражи порядка опросили её друзей и знакомых, а также разослали ориентировки с её приметами в отделы МВД. Было установлено, что в отношении подростка не осуществлялось противоправных действий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Грозном бесследно исчезли трое жителей Дагестана. Мужчины приехали в Чечню 10 февраля. Они остановились в хостеле. Один из пропавших выложил на своей странице в Instagram множество фотографий из чеченской столицы. Позже связь с мужчинами пропала. Их родные обратились за помощью к властям республики.
7 февраля в Самаре пропала 11-летняя школьница. Она был одета в чёрную шапку и тёмно-синюю куртку, рост девочки составлял 136 см. Правоохранители и волонтёры ищут ребёнка.
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