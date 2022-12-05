Стало известно состояние пострадавшего при взрыве газа в Ярославле Пострадавший при взрыве газа в Ярославле находится в реанимации в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Ярославле гражданин доставлен в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Ярославской клинической больнице скорой помощи имени Н. В. Соловьева.

Пострадавший при взрыве газа госпитализирован, он в реанимации в тяжелом состоянии, — сказали агентству представители приемного отделения больницы.

На месте происшествия побывал глава Ярославской области Михаил Евраев. В своем Telegram-канале он сообщил, что эвакуированные из дома жители размещены в спорткомплексе «Торпедо». Губернатор заверил, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Взрыв в жилом доме в Ярославле произошел утром 5 декабря. По сообщениям МЧС, у здания обрушилась кровля и перекрытия чердака, есть пострадавшие. Из дома эвакуированы 44 человека, включая троих детей. В МЧС добавили, что в ликвидации последствий произошедшего задействованы 41 человек и 11 единиц техники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Накануне в Нижневартовске произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Согласно последним данным, погибли шесть человек, 15 пострадали, еще семеро, включая четверых детей, числятся пропавшими без вести. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В городе введен режим ЧС на муниципальном уровне.