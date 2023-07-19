Стало известно об усилении атак армии РФ на Краснолиманском направлении Марочко заявил об усилении ударов армии РФ по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Вооруженные силы России усилили давление на украинские позиции, расположенные на Краснолиманском направлении, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, которые приводит РИА Новости, групповые удары наносились по трем населенным пунктам. Российская армия применяет авиацию, тяжелые огнеметные системы, а также ведет огонь из артиллерийских орудий.

За истекшие сутки групповые удары по украинским позициям в районах населённых пунктов Белогоровка, Серебрянка и Торское значительно возросли. Огонь ведется как при помощи армейской авиации, так и артиллерии, — рассказал Марочко.

Представители Министерства обороны России ранее заявили, что военнослужащие ВС РФ разбили группу украинских диверсантов на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Кузьмино. Кроме того, были отражены атаки противника в районе Макеевки.

Российские военные, находящиеся в Запорожской области, также успешно отразили попытку наступления со стороны ВСУ, рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что украинские подразделения потеряли несколько единиц техники, в том числе боевую машину пехоты Bradley и танки.