Стало известно о взятии в плен украинских военных из «Эдельвейса» «РВ»: ВС РФ взяли в плен украинских военных из горно-штурмовой бригады «Эдельвейс»

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

ВС России захватили в плен военных из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отличились бойцы батальона ЛНР «Заря», сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Работа батальона ЛНР «Заря», теперь входящего во 2-й армейский корпус армии России, — уточнили военкоры.

По их данным, сейчас украинские военнопленные рассказывают о себе на допросах.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил бригаде ВСУ наименование «Эдельвейс», хотя аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.

Ранее хакерская группировка RaHDit опубликовала список из Telegram-каналов в российском сегменте, предположительно, связанных с Центрами информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ. Он поделен на несколько групп, среди которых замаскированные под поддержку спецоперации, против мобилизации, о погибших и пленных, а также группа новостных и тематических каналов для вбросов.