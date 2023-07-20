Стало известно о создании российского плацдарма на Купянском направлении Марочко заявил о закреплении российской армии на отбитых позициях в Харьковской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащие Вооруженных сил России постепенно создают плацдарм на Купянском направлении, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии для РИА Новости. По его словам, солдаты закрепляются на позициях, ранее отбитых у ВСУ. При этом Марочко подчеркнул, что часть позиций и рубежей была практически полностью уничтожена ударами авиации ВКС РФ.

На бывших украинских позициях сейчас военнослужащие ВС РФ закрепляются, ведут инженерные работы по возведению фортификационных сооружений, — рассказал он.

Офицер отметил, что создание плацдарма позволит развить наступление на Купянском направлении. В настоящее время российские военнослужащие ведут работу по уничтожению скоплений живой силы и техники противника, подытожил он.

Министерство обороны России ранее сообщило о захвате железнодорожной станции Молчаново, расположенной в Харьковской области. По словам военного эксперта Алексея Суконкина, этот объект полезен с точки зрения будущего наступления, так как продвижение войск должно идти вдоль существующих коммуникаций.