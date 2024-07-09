Стало известно, что кричат иностранные наемники ВСУ в радиоэфире МО: иностранные наемники ВСУ в радиоэфирах кричат о потерях и срочной эвакуации

Фото: МО Украины

Операторы комплекса радиоразведки «Торн» российской группировки войск «Север» в режиме реального времени перехватывают радиопереговоры и определяют местоположение военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило РИА Новости Министерство обороны РФ. По его данным, они открыто кричат в радиоэфире о своих потерях и срочной эвакуации раненых.

Оператор российского мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным Горыныч рассказал агентству, что несколько раз в этом районе российским военнослужащим попадались подразделения британцев, которые кричали о своих потерях. Бойцы ВСУ также нередко используют сотовую связь, которая позволяет радиоразведке группировки вычислить их местоположение, добавил он. Они требуют прислать подкрепление из «опытных и нормальных» людей.

Российские военные 8 июля уничтожили пусковые установки HIMARS, которые использовались ВСУ для нанесения ударов по Севастополю 23 июня, сообщило Министерство обороны. В результате удара были уничтожены три пусковые установки ракетно-артиллерийского комплекса M142 HIMARS с ракетами ATACMS, а также до 10 иностранных специалистов, работавших с американскими установками.

ВСУ атаковали пляж в Севастополе 23 июня. В Минобороны России заявили, что ответственность за трагические события, где погибли четверо мирных жителей, несут США. В ведомстве пояснили, что все полетные задачи ракет ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами, а для корректировки используются данные спутников США.