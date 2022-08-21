Стали известны подробности о жертвах ДТП в Ульяновской области Жертвами ДТП в Ульяновской области стали двое россиян и 14 граждан Киргизии

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В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков на трассе М-5 в Николаевском районе Ульяновской области погибли двое россиян и 14 граждан Киргизии, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По предварительной информации, маршрут погибших проходил через Казахстан.

По уточненным данным, установлено, что среди погибших в ДТП 14 человек являются гражданами Киргизии и двое — россияне. По предварительным данным, их маршрут проходил через территорию Казахстана, — сообщил собеседник агентства.

В МИД Киргизии подтвердили гибель 14 граждан страны в ДТП под Ульяновском. Во внешнеполитическом ведомстве также уточнили, что троих пострадавших госпитализировали в местное медучреждение. Их гражданство устанавливается.

По предварительной информации, в результате происшествия погибли 16 человек, в том числе 14 граждан Кыргызской Республики, три человека госпитализированы в медицинское учреждение, гражданство которых устанавливается, — сказано в сообщении.

Министерство рассказало о выезде на место ДТП сотрудников дипмиссии Киргизии в РФ. Дипломаты установили связь с представителями правоохранительных органов Ульяновской области.

Авария с микроавтобусом и двумя грузовиками произошла на трассе «М5-Урал» в Николаевском районе около 14:00. Позже в Сети появилось видео с места ДТП. На кадрах видно, что автомобиль буквально сплющило во время столкновения с фурами.