Стали известны подробности убийства работницы храма в Сергиевом Посаде Убивший работницу храма в Сергиевом Посаде обвинял ее в гибели матери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обвиняемый в убийстве работницы храма в Сергиевом Посаде в Подмосковье перед тем, как напасть на женщину, обвинял ее в гибели своей матери, рассказала NEWS.ru местная жительница. По словам собеседницы издания, мужчина и раньше вел себя агрессивно, но никто не ожидал, что он может взяться за нож.

Он психически не в порядке, бывало, и раньше вел себя агрессивно. Но что с ножом нападет, никто, конечно, не ожидал. Очевидцы слышали, как он кричал, что погибшая Ирина убила его мать. Никто, разумеется, ее не убивал, она болела, — рассказала женщина.

По ее словам, мать нападавшего работала в храме и два года назад скончалась, а ее сын лишился жилья и стал бездомным. Как отметила местная жительница, с тех пор он практически каждый день приходил в церковь за едой.

У мужчины в храме работала мать, два года назад она умерла. Что конкретно тогда случилось, не знаю, но мужчина потерял жилье и остался без определенного место жительства. С тех пор он очень часто, практически каждый день, приходил в храм за едой. Сотрудники его жалели и всегда подкармливали, кто-то пару раз одежду отдавал, — добавила женщина.

Убийство в храме в Сергиевом Посаде произошло 30 мая утром. Мужчина зашел в трапезную и ударил работницу ножом 13 раз. Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи. При нападении на сотрудницу храма 50-летний мужчина обвинил ее в отравлении матери.