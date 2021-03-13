Спасатели попросили жителей Иркутской области не сжигать Масленицу

https://static.news.ru/photo/faadd3fc-84a1-11eb-8f43-96000091f725_660.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Жителям Иркутской области в МЧС порекомендовали воздержаться от традиционного сжигания чучела Масленицы из-за неблагоприятных погодных условий.

Проведение мероприятия запланировано на 212 площадках по всему региону. Спасатели предупредили о риске возникновения пожаров.

При сильном ветре высок риск пожарной опасности и распространения огня на большую площадь при сжигании Масленицы, а также при пожарах и различных огневых работах, — говорится в сообщении на сайте областного главка ведомства.

Сжигание чучела на Масленицу — одна из древних традиций в России. Помимо всего прочего, этот обряд служит неким символ избавления от негатива и вступления в новый жизненный этап.

Как ранее писал NEWS.ru, психолог Татьяна Саломатова предложила провести подобный ритуал, сделав чучело в виде коронавируса. По её мнению, такая манипуляция может помочь россиянам избавиться от накопленного негатив, связанного с пандемией. При этом эксперт подчеркнула, что эффект в этом случае зависит от изначального настроя человека.