Советник Пушилина: Киев оставил в Артемовске тысячи своих бойцов «на убой» Советник Пушилина Кимаковский: Украина оставила в Артемовске несколько тысяч своих военных «на убой»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Подбитый БТР армии Украины

В Артемовске находятся несколько тысяч украинских военных, оставленных там Киевом «просто на убой», заявил в эфире Первого канала советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, Вооруженные силы РФ «очень грамотно работают» на подступах к Артемовску, все дороги контролируются российскими бойцами. Кимаковский уверен, что несмотря на это, украинские военнослужащие в Артемовске «будут держаться до последнего».

В городе осталось несколько тысяч тероборонцев, остались заградотряды и несколько разведывательных подразделений ВСУ, которые будут расстреливать всех, кто будет выходить из Артемовска. Эти вооруженные формирования оставили в городе просто на убой, — считает он.

Он добавил, что потери среди подготовленных украинских военных в городе составляют до 70% личного состава, эти подразделения сейчас выведены на доукомплектование.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский сказал, что украинские войска, которые в последние месяцы участвуют в ожесточенных боях в районе Артемовска, могут провести «стратегическое отступление» из города. По его словам, решение о необходимости отвода войск и сроках отвода принимают украинские военные.

До этого телеканал CNN сообщил, что положение украинских войск под Артемовском значительно хуже, чем официально признают в Киеве.